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Темпы уборочных работ в Алтайском крае превышают уровень прошлого года, заверяет региональное министерство сельского хозяйства.

"По оперативным данным на сегодня, 1 октября, в Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 2 млн 341 тыс. гектаров, что составляет 73% от уборочной площади. В прошлом году на эту дату зерновые и зернобобовые были обмолочены с 68%. Оптимальные темпы уборки в крае достигнуты за счет благоприятных погодных условий", — подчеркивают в Минсельхозе.

Что касается валового сбора зерна , то он уже превысил 3,6 миллиона тонн.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов заявлял, что в регионе нет смысла вводить режим ЧС из-за наблюдавшегося на тот момент отставания в сроках уборочной кампании-2018.

По его словам, эта мера была бы целесообразна лишь в том случае, если в октябре рано установится постоянный снежный покров.