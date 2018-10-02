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Компания Google сообщила о появлении возможности отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени. Функция будет доступна, в частности, в 13 российских городах, пишет ТАСС, ссылаясь на блог компании.

Отмечается, что россияне смогут в реальном времени отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов. Функция заработает в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Воронеже, Перми, Казани, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске.

В приложении также появится информация о пробках на дорогах и о том, сколько времени займет путь от пункта отправления до остановки. Также разработчики интегрировали в Карты Google Play Музыку и Apple Music. Теперь пользователи смогут слушать музыку, не отключая навигацию.

Новые функции будут доступны на Android и iOS с этой недели. На устройствах Android также присутствуют уведомления о задержках и проблемах на маршруте.