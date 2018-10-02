Вторник, 2 Октябрь, 15:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 75,99
435154
Обь
105см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Карты Google научились отслеживать общественный транспорт в России

, ИА "Амител"
Функция доступна в 13 городах страны

Фото: peritoburrito-a.akamaihd.net

Компания Google сообщила о появлении возможности отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени. Функция будет доступна, в частности, в 13 российских городах, пишет ТАСС, ссылаясь на блог компании.

Отмечается, что россияне смогут в реальном времени отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов. Функция заработает в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Воронеже, Перми, Казани, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске.

В приложении также появится информация о пробках на дорогах и о том, сколько времени займет путь от пункта отправления до остановки. Также разработчики интегрировали в Карты Google Play Музыку и Apple Music. Теперь пользователи смогут слушать музыку, не отключая навигацию.

Новые функции будут доступны на Android и iOS с этой недели. На устройствах Android также присутствуют уведомления о задержках и проблемах на маршруте.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
15:04
Жители бийского Заречья провели без горячей воды почти весь август 0
14:48
Непогода: восемь ДТП произошло в Барнауле дождливым утром 2 октября 0
14:32
Фотографии знаменитостей, снятые неподражаемой Энни Лейбовиц 1
14:23
В Барнаульском зоопарке родились малыши у нутрий и оленихи 0
14:13
КамАЗ с перевернувшимся прицепом перегородил трассу под Бийском 0
14:05
Карты Google научились отслеживать общественный транспорт в России 0
13:50
Горно-Алтайск догнал Барнаул в списке самых грязных "мегаполисов" Сибири 0
13:33
Барнаульцы похитили человека и ради "дела" парковали авто у здания ГУ МВД 6
13:24
Россияне смогут сэкономить на ЖКУ при раздельном сборе мусора 9
13:11
Два человека погибли в жутком ДТП с участием фуры с алтайскими номерами 2
13:04
В Новосибирске буйный пациент угнал машину скорой помощи 0
12:49
Минсельхоз: урожай в Алтайском крае убирают быстрее, чем в прошлом году 0
12:33
Житель Алтайского края "отомстил" невиновному человеку и сломал ему челюсть 7
12:22
Цех по производству полиэтилена горел в Новосибирске 0
12:16
Памятник Юрию Гагарину открыли в Сан-Марино 0
12:08
Светофоры отключают 2 октября на двух перекрестках в Барнауле 0
12:00
Найти работу мечты: молодежный форум "Карьера.ру" пройдет в Алтайском крае 0
11:50
Исчезновение двоих братьев-подростков в Бийске: СКР начал проверку 0
11:41
Алтайский край раскритиковали на "Первом" за зарплату 13 тысяч у учителей 48
11:34
Неподвластная стихия: последствия сильнейшего землетрясения в Индонезии 0
11:23
Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения 2
11:13
Маральник зацвел в Горном Алтае в октябре 3
11:02
Климкин заподозрил РФ в размещении ядерного оружия в Крыму 5
10:52
Систему постановки на очередь в детсады на Алтае признали неэффективной 4
10:36
Тариф на парковку у вокзала в Барнауле снизили со 2 октября 10
10:26
Музей отвратительной еды заработает в Швеции 0
10:16
Пожар в жилом доме в Барнауле тушили 20 человек 0
10:05
Госдума предложила вдвое увеличить порог "невыездного" долга россиян 5
09:51
Опрос: Путин обошел Трампа в рейтинге мирового доверия 0
09:34
Конкурс Amic.ru: Голосуем за классного классного! 36
09:32
Алтайэнергосбыт рассказывает как выиграть приз, оплатив за электроэнергию 5
09:26
"Отравителя Скрипалей" связали с эвакуацией Януковича в Россию 8
09:18
Двое подростков из Бийска пропали без вести 0
09:07
Роскосмос рассматривает версию повреждения корабля "Союз" на борту МКС 4
08:58
Найден способ взломать iPhone при помощи голосового помощника Siri 1
08:41
Барнаул "встал" в восьмибалльных пробках утром 2 октября 7
08:21
СМИ узнали о возможном введении нормы на энергопотребление в России 50
08:17
Маленький отпуск: где отдохнуть всей семьей на осенних каникулах 0
08:06
Стингу - 67: как учитель словесности стал известным музыкантом 4
07:50
Реки мусора и жизнь после землетрясения: лучшие экологические снимки года 0
07:34
Известный провайдер запустил интерактивное ТВ и сервис "ТВ без границ" 0
07:22
Алтайский край до 3 октября живет по сценарию чрезвычайной ситуации 3
07:15
FITamic: команда экспертов по вашему внутреннему и внешнему
Здоровье - это не только питание и спорт. Рассказываем, как содержать тело и разум в полном порядке
07:03
Коттедж у леса продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей 1
06:48
Приставы "шутят": c барнаульца трижды взыскали один и тот же штраф 24
06:32
Так говорил Махатма Ганди: 10 лучших цитат великого философа ненасилия 1
06:23
Ракшин рассказал, когда "Мария-Ра" откроет "Трассу Здоровья" в 2018 году 0
06:14
Похолодание с дождями пришло в Алтайский край 2 октября 0
06:01
Глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с машиной сопровождения 0
05:51
Фильм о революции 1917-го в Барнауле появился в Сети 6
04:58
Голикова: формула расчета пенсий должна быть модернизирована с 2025 года 3
03:49
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уйдет в отставку 5
02:42
Ученые развеяли миф о необыкновенном интеллекте собак 0
01:49
Охранник в школе увидел призрака, который попал в объектив камеры 5
00:12
Ученые выяснили, когда погибнет Вселенная 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.