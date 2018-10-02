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Почти весь август большая часть микрорайона Заречье в Бийске была лишена горячей воды. Жители могли принять ванну лишь дважды в неделю, поскольку газовая котельная, отапливающая этот уголок города, ограничила подачу теплоносителя. Причиной этого стали долги предприятия "Энерго Алтай", обслуживающего котельную, перед головным поставщиком газа "Газпром Межрегионгаз Новосибирск", пишет "Алтайская правда".

Газета отмечает, что местные власти направили в прокуратуру протест по поводу ограничения горячего водоснабжения для горожан. Отмечается, что вскоре после этого котельная стала ежедневно подавать горячую воду.

Отмечается, что доверие горожан к обслуживающему предприятию резко пошатнулось, кроме этого, само руководство ООО "Энерго Алтай" большого энтузиазма по дальнейшей организации работы газовой котельной выказывать не стало. В мэрии Бийска изданию сообщили, что недавно были проведены переговоры с собственником котельной, по итогу которых было предварительно решено , что город купит главный зареченский "очаг тепла" и передаст его на баланс МУП "Водоканал".

Сообщается, что новый хозяин должен был зайти на обслуживание и эксплуатацию объекта с 1 октября. В результате "Водоканал" будет обслуживать все малые котельные города, как угольные, так и газовую.

"Впрочем, даже если этого не случится, а "Энерго Алтай" продолжит экономить на конечных потребителях, жителям Заречья не стоит волноваться. У местных властей есть все законные рычаги, чтобы вовремя изъять котельную и эксплуатировать весь отопительный сезон в нормальном режиме", — пишет "АП".

Сообщается, что котельная, значившаяся ранее под номером шесть, стала одной из первых, которую модернизировали и куда завезли газ. Она была запущена в конце 2012 года. Это крупнейший поставщик тепла в учреждения и дома в районе Заречья, благодаря ей отапливаются Центральная городская больница со всеми корпусами, 14 учреждений соцкультбыта, 58 многоквартирных и 154 частных дома.