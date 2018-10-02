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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал его предложения по дедолларизации экономики России. Об этом пишет РИА Новости.

"В целом, да", — сказал Костин в ответ на вопрос, поддержал ли глава государства его предложения. При этом глава ВТБ подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от доллара.

Он отметил, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет. "Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична",— добавил Костин.

Сообщается, что глав ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах. В сентябре Костин поделился своим планом публично. Он, в том числе, включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.