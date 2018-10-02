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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал его предложения по дедолларизации экономики России. Об этом пишет РИА Новости.
"В целом, да", — сказал Костин в ответ на вопрос, поддержал ли глава государства его предложения. При этом глава ВТБ подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от доллара.
Он отметил, что процесс дедолларизации займет не менее пяти лет. "Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична",— добавил Костин.
Сообщается, что глав ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах. В сентябре Костин поделился своим планом публично. Он, в том числе, включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.
Комментарии
скоро скатимся к валютчикам
*фэйспалм* неужели кто-то поверит в эту чушь?
м-да, неимоверный рост российской экономики просто вынуждает изымать валюту с валютных счетов податного населения...
с другой стороны - а кому сейчас легко ))
нефть 85.
почему бакс по 65?
лица неправдивые
.10.2018 15:38
Гонец из Пензы
нефть 85.
почему бакс по 65?
ага, даешь 85 / 85 ))
Какой идиотизм. Кто захочет работать в постоянно обесценивающимся рубле?
Рубль - денежный суррогат, анахронизм.
При такой нефти,как сейчас, доллар был около 24-28 рублей в 2006-2007 году.
т.е все долларовым вкладам хана?
"лица неправдивые"
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в оригинале было гораздо точнее
В 2006 году промышленность была уже уничтожена, а доллар был 28 рублей. Сейчас по телеку промышленность растет, а доллар 65 рублей. Это при одинаковой цене на нефть.