Флаг СССР был обнаружен в лесу Алтайского края. Видео с находкой выложено в группе Barnaul22. Как пишет автор ролика, флаг был обнаружен в заброшенном вагончике в лесу. Где конкретно произошла находка — неизвестно.



Из надписи на полотнище следует, что флаг был снят с крыши здания Барнаульского Городского Совета народных депутатов.



"Интересно, как он здесь оказался?" — удивляется автор видео.



Отметим, что на протяжении истории представительный орган города Барнаула неоднократно менял свое название, до декабря 1919 года – Барнаульская городская Дума, затем до 1939 года – Барнаульский Городской Совет Рабочих и Красноармейских депутатов, с 1939 по 1977 г.г. – Барнаульский городской Совет депутатов трудящихся, с 1977 по 1993 г.г. – Барнаульский городской Совет народных депутатов.

Здание Думы краевой столицы располагалось на проспекте Ленина, где сейчас находится городская администрация.