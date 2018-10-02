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Российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Об этом во вторник, 2 октября, пишут "Известия", ссылаясь на Facebook-страницу Натальи Жванецкой.
"Сегодня Рома умер", — цитирует издание текст сообщения. Информацию о смерти артиста подтвердила его представитель Наталья Жеромская.
По ее словам, пока не известно, когда пройдут похороны и прощание с Карцевым.
Жаромская добавила, что последние несколько месяцев артист находился в больнице.
Карцев - народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР — являлся актером Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Наибольшую популярность ему принесли роли в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".
Комментарии
Замечательный Швондер!
Светлая память
Хороший был он, очень жалко. Соболезнования родным и близким!
Раки вчера были по 5, но большие, а сегодня по 3, но маленькие.
Наибольшую популярность ему принес дуэт с Виктором Ильченко. ИМХО