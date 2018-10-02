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"Горячая линия" заработала в перинатальном центре ДАР, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Позвонив на номер 8-963-536-54-08, пациенты и их близкие могут получить ответы на вопросы, касающиеся медицинской помощи, которую оказывают в медучреждении.

"Также на "горячую линию" можно оставить отзывы о работе специалистов центра, о качестве предоставляемых услуг, внести предложения по улучшению обслуживания", — добавляют в Минздраве.

Для удобства пациентов горячая линия работает круглосуточно и без выходных.