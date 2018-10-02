Совладелец скандального алтайского агрохолдинга Антипин стал банкротом

Совладелец холдинга "Изумрудная страна" Александр Антипин признан банкротом. Он сам попросил суд ввести в отношении него процедуру реализации имущества, указав на просроченную задолженность около 600 млн рублей. Ранее суд признал банкротами других руководителей "Изумрудной страны" — Ольгу Антипину и Ирину Виноградову. Их совокупный долг — около 1,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом 66-летнего совладельца "Изумрудной страны" Александра Антипина. В отношении него введена процедура реализации имущества до 14 марта 2019 года. Как пишет "Коммерсант", Антипин сам обратился в суд с заявлением о банкротстве в августе этого года. Сумма его просроченной задолженности перед "Россельхозбанком", говорится в материалах дела, превышает 587 млн рублей, перед налоговыми органами — 67,6 тысяч рублей.

По данным сайта ФССП России, службой судебных приставов в отношении Антипина возбуждено 13 производств о взыскании задолженности по кредитным платежам. В то же время, по информации суда, единственным источником дохода Александра Антипина является его пенсия. В его собственности — девять единиц гражданского оружия общей стоимостью 640 тысяч рублей. Кроме того, должник имеет долю в размере 8% в уставном капитале ООО "Холдинговая компания "Изумрудная страна" номинальной стоимостью 800 рублей (в залоге у "Россельхозбанка"). Иного имущества у должника нет.

Александр Антипин и его супруга Ольга были учредителями некогда крупнейшего в Алтайском крае агропромышленного холдинга "Изумрудная страна". Холдинг, созданный в начале 2000-х, объединял несколько десятков сельхозпредприятий, его штат превышал 10 тысяч человек. В активе компании было 330 тысяч га посевных площадей, 60 тысяч голов крупного рогатого скота. В его структуру входили Бийский сахарный завод, Барнаульский дрожжевой завод, три элеватора, четыре маслосырзавода. Годовой оборот компаний холдинга превышал 10 млрд рублей. В настоящее время в отношении почти всех компаний холдинга возбуждены дела о банкротстве, в основном из-за просроченных долгов перед "Россельхозбанком".

В марте 2017 года процедура банкротства (реализация имущества) была введена в отношении еще одной совладелицы ХК "Изумрудная страна" Ирины Виноградовой. Размер ее кредиторской задолженности на данный момент составляет около 1 млрд рублей.

Также весной прошлого года по иску "Россельхозбанка" процедура реализации имущества была введена в отношении Ольги Антипиной. Ее кредиторская задолженность, по данным суда, составила около 600 млн рублей. В апреле 2018 года Ольга Антипина была приговорена к шести с половиной годам колонии по уголовному делу о махинациях с кредитами Россельхозбанка на сумму почти 20 млрд рублей. Суд предоставил Антипиной отсрочку исполнения приговора до 2031 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.