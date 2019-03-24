Принято считать, что по количеству больных туберкулезом можно судить о качестве жизни в стране. Заболевание в основной массе грозит людям не обеспеченным. Но заболеть может в принципе любой. Портал Amic.ru проконсультировался со специалистами Диагностического центра Алтайского края и подготовил инфографику о том, кто может "подхватить" палочку Коха, а также каковы симптомы и как себя уберечь. Напоминаем, что 24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом.

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Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 14 октября 2018 года.