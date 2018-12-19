Фото: ok.ru
Генсеку ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу 19 декабря 2018-го исполнилось бы 112 лет. Кто-то называет эпоху Брежнева застоем, другие, напротив, считают золотым временем для государства.
Портал Amic.ru собрал фотографии советского лидера в разные периоды его жизни.
Комментарии
что, как менялся образ?
хоть бы потрудились фотографии в хронологическом порядке расположить, ну хотя бы примерно...
сейчас бы такой застой,уверенный рост экономики минимум 5%в самые хреновые годы,и что удивительно,не за счет карманов пенсионеров и работяг.
Лучше Брежнева застой.
Вставай, Леонид! Россия гибнет!
нынешнего на пенсиюююю !!! в 65 лет и 11,500 рубликов пусть проживет.