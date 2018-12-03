Центр "Автоколор"

У этой машины очень интересная – даже, можно сказать, уникальная история. В семье барнаульца Владимира она появилась в середине 80-х годов прошлого века и долго служила верой и правдой: несмотря на то, что автомобили менялись, этот всегда оставался в семье.
В начале 2000-х случилось так, что хозяин автомобиля переехал в Канаду, и машина 15 лет стояла в Барнауле. Однажды Владимира посетила мысль: "А не увезти ли на новое место жительства и мой любимый автомобиль?" Сказано – сделано, и хотя для своего более чем тридцатилетнего возраста машина неплохо сохранилась, Владимир решил довести ее до идеального состояния: все-таки возраст дает о себе знать. Реставрацию любимого авто хозяин решил доверить автосервису "Автоколор", специализирующемуся на кузовном ремонте и покраске машин.
ТЕПЕРЬ НЕ СТЫДНО И В КАНАДУ
В кузовном центре "Автоколор" был проведен большой комплекс работ по устранению очагов коррозии и восстановлению лакокрасочного покрытия. Кроме того, были устранены следы предыдущих ремонтов и дефектов эксплуатации. Ревизии подверглись заднее правое крыло и правые двери, переднее правое крыло, проемы дверей, подкапотное пространство, пол передней части салона, фартук передней панели, панель задка и пол багажника. Немало времени заняла работа по восстановлению колпаков. Завершением реставрации стало восстановление блеска лакокрасочного покрытия с использованием современных полировальных систем и защита кузова так называемым жидким стеклом: теперь не стыдно и в Канаду везти. Но так получилось, что поехала она не прямиком в Канаду, а сначала на выставку в Швецию, потом — в Финляндию, затем — в Германию, далее — в американский Детройт и только потом в Канаду. И все потому, что за последние полгода Владимир так "распиарил" свою удачно отреставрированную машину по всему миру, что даже с официального разрешения фирмы "Мерседес Бенц" получил регистрационный знак "Benz 1984". А 9 сентября 2018 года авто из Барнаула ждало новое достижение: автомобиль занял первое место на выставке "Берлин Классик Кар Шоу", которая проходила в Канаде.
Если вы тоже хотите подарить вашему "железному коню" вторую жизнь, обращайтесь в центр кузовного ремонта "Автоколор". К вашим услугам – качественный сервис, все необходимые инструменты и приспособления, сотрудники с высокой квалификацией и большим опытом работы в данной сфере, а также компьютерные технологии подбора цвета.
Центр "Автоколор"
г. Барнаул, проспект Космонавтов, 10/14
тел.: 8 (3852) 533 893
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