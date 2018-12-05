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Плата за проезд в общественном транспорте Барнаула с 2019 года: инфографика

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сколько будет стоить проезд и как изменится стоимость транспортных карт

1 января 2019 в Барнауле произойдет повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Изменится и стоимость транспортных карт, некоторые из тарифов по картам перестанут действовать, но появится и новый. Обо всем этом в инфографике Amic.ru.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.11.2018 17:31
АБОРИГЕН

Состояние общественного транспорта в городе, это боль и страдания.

1  0
30.11.2018 18:05
Алиса

грязно в транспорте и водители курят

1  0
1.12.2018 12:18
гость

Судя по всему самые обеспеченные школьники им подняли цену на проездной на 180 р -66%

0  0
1.12.2018 12:44
- гость -

Сколько будет стоить льготный проездной для ветеранов?

0  0
5.12.2018 10:47
Злая гостья

Ветеранские отменят, видимо. Сделают пенсионный по возрасту.

1  0
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