1 января 2019 в Барнауле произойдет повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Изменится и стоимость транспортных карт, некоторые из тарифов по картам перестанут действовать, но появится и новый. Обо всем этом в инфографике Amic.ru.
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Комментарии
Состояние общественного транспорта в городе, это боль и страдания.
грязно в транспорте и водители курят
Судя по всему самые обеспеченные школьники им подняли цену на проездной на 180 р -66%
Сколько будет стоить льготный проездной для ветеранов?
Ветеранские отменят, видимо. Сделают пенсионный по возрасту.