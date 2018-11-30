Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин провел объезд города и остался недоволен качеством снегоуборочных работ, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Градоначальник обсудил ситуацию на оперативном совещании и обратил внимание на большое количество негативных комментариев относительно уборки улиц и дворов.
В связи с ухудшением погоды Дугин дал поручение задействовать всю дорожную технику, чтобы до похолодания успеть убрать снежную кашу с проезжей части. При необходимости поставлена задача привлечь дополнительные единицы спецтехники.
"Особое внимание уделить расчистке подъездов к социальным учреждениям, подходов к пешеходным переходам, остановок. При уборке снега с проезжей части не допускать ее сужения. Главам районов поставлено на вид состояние межквартальных проездов, которые очищают подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами", — добавляют в мэрии.
Также Сергей Дугин подчеркнул, что особо следует контролировать работу управляющих организаций в части расчистки и противогололедной обработки дворов, своевременной уборки снега, наледи и сосулек с крыш.
"Несмотря на все погодные капризы, нехватку техники и рабочих, город должен быть чистым", — сказал градоначальник и заявил, что на выходных проведет повторный объезд города, чтобы проверить, как выполнены поручения.
Комментарии
Ну-ну, в понедельник посмотрим...
Все замерзло и если раньше в каше буксовали, то теперь из колеи не выпрыгнуть
Когда объезд города будете совершать, проверьте территорию двора около 105 детского сада, где с одной стороны общежитие, с другой сад, а участок дороги между ними как был не чищен с первого снега, так и останется. Сейчас, когда подмерзло, там просто убийственная дорога в прямом смысле этого слова.
"Несмотря на все погодные капризы, нехватку техники и рабочих, город должен быть чистым"
У кого то есть волшебная палочка?
Глава недоволен подчиненными . Горожане недовольны главой ...
Снова нехватка техники?
Начистили хорошо. Теперь от дороги даже свернуть никуда не получится, бугры намерзли))
Клоун
Ну, ну. Без пинка, как без пряника, работать не могут. Только пинать их надо было чуть раньше начать. Сейчас уже вся каша буграми встала.
Что, деньги дают на уборку??? Или я что то не понял???
а особая неоходимость эта кадаа???
11 ФЕВРАЛЯ 2014 18:22
Власти Барнаула: «С начала зимнего сезона вывезено 115 359 тонн снега»
«Вопрос по очистке от снега улично-дорожной сети города Барнаула находится на постоянном контроле в администрации города», — пишет пресс-служба мэрии. Сообщается, что дорожные службы города располагают 279 единицами снегоуборочной техники разного назначения.
Куда делись 100+ единиц техники за 4 года?
Смешно....... Каждый год, одно и тоже......
А где все кликуши в ладоши хлопающие приходу дугина, которые тут визжали, что градоначальника лучше нет и с ним всё стало намного лучше! Прикусите себе языки!!!!
Вот чо опять гундите? Манны с неба ждете. Не надо пузотерки покупать то было, а джипы надо. На джипе то как сладко, хочешь с кольи выпрыгнуть- пожалуйста, а не хочешь так в ей и ехай! Опять же колесо в некаждую яму пролазит. Вот мы купили один на всех и ненарадуемся. Жрет тока много гад.