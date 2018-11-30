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Очевидцы: бездомные собаки загрызли кота и пугают людей в Барнауле

, ИА "Амител"
Бродячие животные замечены недалеко от детского сада в микрорайоне Спутник

Фото: vk.com/incident22

Жители Барнаула в социальных сетях жалуются на бродячих собак, которые пугают людей — жертвой животных уже стал кот.

"В микрорайоне Спутник по адресу: Смородиновая, 20 стая бродячих собак загрызли кота", — отмечает автор заметки в паблике "Инцидент Барнаул". Также сообщается, что собаки ищут еду у мусорок и пугают людей.

Кроме того, подчеркивается, что неподалеку от этого места находится детский сад.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.11.2018 16:04
- гость -

Срочно вызывайте ласкал из Ласки!!

0  0
30.11.2018 16:44
- гость -

людям бы мозги вставить, чтобы несли ответственность за животных и не бродили бы они по улицам.......недоразумения в человеческом обличии

0  0
30.11.2018 16:47
- гость -

16:44
Привет зоофилочка, ты опять будешь чесать про брошенных собачек?

0  0
30.11.2018 16:49
- гость -

эти собачки родились на улице, никто их не бросал

0  0
30.11.2018 17:06
- гость -

Давно пора прекратить движение по пути западной толерастности и вернуться к нормальной практике отлова и усыпления бродячих животных.

0  0
30.11.2018 17:19
- гость -

Не факт, что кота загрызли, без видео - не поспешу верить. А то сейчас сделают из них злобную ораву. За всю жизнь меня лично 2 раза собаки укусили, и то сторожевые на базах, без особого вреда по разу, правда исподтишка.

0  0
30.11.2018 17:30
- гость -

17:19
Все верно - кот спит. Они не могли его загрызть, так как тебя кусали всего 2 в жизни.

Зы. У тебя мозгов, как жира на "отростке" у канарейки.

0  0
30.11.2018 17:36
- гость -

Про канарейку понравилось)

0  0
30.11.2018 17:54
- гость -

30.11.2018 17:30
- гость -
Зы, в трусы себе не насцы. Быдло-режим включать ни кого не просили. А про кота и кусающихся сторожевых - это разные события. Кота мог и ты грохнуть, выкинуть и сфотать на фоне собак, чтобы усилить людскую ненависть к ним. А у своей канарейки сам зюзь её жир, рассматривая её отросток.

0  0
30.11.2018 18:37
- гость -

Котика грызть не по понятиям. Он мелкий и один, а их свора кабанов здоровых- надо распатронить гадов.

0  0
30.11.2018 18:47
- гость -

Кстати, раз уж про случаи заговорил, тоже, единственный раз в жизни видел, как кошку растрепала собака. Это когда она была у хозяйки на поводке, умудрилась схватить проходящую мимо бездомную и потрепать её на весу. После чего кошка могла только лежать на боку не двигаясь, хозяйка собаки поохала и поспешно ретировалась. Чем лучше бродячих собак? И добрая хозяюшка своей собаки, что-то не позаботилась о сглаживании вреда своего питомца и свалила. Пришлось самому везти кошку к ветеринару. Он определил, что она кормящая, где-то были её котята. Поставил уколов. Но через несколько дней она умерла, так и не встав, вслед за ней и её котята, т.к. никто не знал, где они.

0  0
30.11.2018 19:00
Владимир

В Индустриальном районе. На улице Ленинградской, рядом с 123 школой и 2 садиками, появилась похожая стаю. Сначала одна дама кормила одну собаку на брошенной стройке в парке, потом туда подтянулись еще несколько, в итоге в последний раз насчитал 7 собак. Это уже стая, это уже опасно, ходят маленькие школьники мимо. Что делать? Опасаюсь за мелких школьников.

0  0
30.11.2018 19:08
- гость -

Пусть школьники тоже их подкармливают и тогда они их будут только защищать

0  0
30.11.2018 20:07
- гость -

От других школьников! )))

0  0
1.12.2018 04:43
Вили

вообщем как и на федеральных каналах, просто потрепали и все

0  0
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