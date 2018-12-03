АО "Алтайэнергосбыт" представляет своим клиентам более 10 тысяч наименований электротехнической продукции по низким ценам. В наличии и под заказ.
Приборы учёта, светотехника, электроустановочные изделия, кабельная продукция и многое другое.
Гибкая система скидок.
Подробности уточняйте у специалистов АО "Алтайэнергосбыт".
Подробности предложения в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.
Для абонентов Алтайского края: тел. +7 (3852) 560-660
Для абонентов Республики Алтай: тел. +7 (38822) 20-570
г. Барнаул
ул. Интернациональная, 122
Официальный сайт
Комментарии