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На Украине произошла полная дисфункция государственного устройства и говорить в данных условиях о зеркальной реакции на действия Киева страшно. Такое заявление сделала в пятницу, 30 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, не будет ли страна принимать зеркальные меры в ответ на запрет въезда на Украину для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.
"В том, что касается Украины, а самое главное, не столько государства, сколько Петра Порошенко, который сейчас стоит у рычагов управления страной, говорить о зеркальности просто страшно", — приводит ТАСС ее слова.
"Потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу. Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня на Украине — это полностью дисфункция государственного устройства", — добавила Захарова, назвав данные действия следствием "диких телодвижений руководства страны".
Касательно решения по запрету въезда россиян представитель МИД заявила, что "комментарий [по нему] укладывается в то, что я только что сказала"
Напомним, ранее глава погранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что на пропускных пунктах страны вводятся усиленные меры контроля.
Комментарии
А что сказал по этой теме российских мужиков лохматый вендик?А он сейчас мысль думает.