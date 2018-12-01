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Певец Noize MC собирается выступить с концертом в Киеве вопреки запрету на въезд, который ввела погранслужба. Об этом пишет РЕН ТВ.
Канал пишет, что изначально концерт был назначен на 16 декабря, но позднее появилась информация о переносе выступления певца на весну 2019 года.
"Концерт перенесли не из-за каких-то политических причин. Его перенесли еще в июне месяце на большую площадку, больше, чем была", — рассказала PR-менеджер артиста Елизавета Коровина, добавив, что Noise MC решил дать во время тура больше концертов, чем четыре.
Подчеркивается, что перенос не связан с введением украинскими властями военного положения.
Ранее после введения запрета на въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет под угрозой срыва оказались концерты российских групп Cream Soda и Little Big, а также Noize MC.
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