Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет

С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%, свидетельствуют данные Investing.com — это самое большое снижение за последние десять лет, пишет "Дождь".
По состоянию на 30 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила 59,19 долларов за баррель. Похожее падение цены наблюдалось в октябре 2008 года, когда стоимость нефти упала на 33,46% и составляла 65,32 долларов за баррель..
Кроме того, в ноябре цена техасской марки WTI подешевела на 22,49% — до 50,50 долларов за баррель.Такое резкое снижение для WTI произошло впервые с октября 2008 года.
В ходе торгов 29 ноября нефтяные котировки отыгрались, и цена барреля Brent достигала 60,23 долларов, а WTI — 51,56 долларов. Как отмечает РБК, это произошло на фоне информации Reutersо том, что Россия планирует сократить добычу нефти в 2019 году. Источники в нефтяной отрасли рассказали изданию, что на этой неделе в Минэнерго прошло секретное совещание с представителями нефтекомпаний, в ходе которого обсуждалась планы страны в преддверии встречи стран-участниц ОПЕК+, которая состоится 6-7 декабря в Вене.
Ранее The Wall Street Journal узнал, что страны ОПЕК планируют вернуться к целевым показателям добычи нефти, чтобы не допустить резкого роста цен и сбалансировать перенасыщение рынка.
23 ноября цена нефти марки Brent впервые с октября 2017 года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это произошло после заявления Саудовской Аравии о том, что объемы добычи нефти в стране достигли рекордных показателей.
Комментарии
А ведь мы даже не Brent добываем, а низкокачественный Uralus. Про так называемый бензин нашего производства и речи нет, никому он не нужен. Спрос на нефть будет падать каждый год.