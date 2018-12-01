В Алтайском крае проходит профилактическая акция "Безопасный лед", которую организует Государственная инспекция Алтайского края совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по региону, сообщается на официальном сайте края.
Госинспекция напоминает правила безопасного поведения на льду.
Так, во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные участки, покрытые толстым слоем снега. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Если вы провалились в холодную воду, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, отмечается в сообщении.
"Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли — лед здесь уже проверен на прочность. Выбравшись из воды, снимите с себя мокрую одежду, энергично разотрите тело, по возможности выпейте горячего чая, обратитесь в медицинское учреждение", — отметили в ведомстве.
Напоминаем телефоны вызова экстренных служб (со стационарного/сотового телефона): пожарные и спасатели – 01/101, полиция – 02/102, скорая помощь – 03/103, единый телефон службы спасения – 112.
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