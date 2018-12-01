Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в эфире программы "Местное время" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о политических планах на ближайшее будущее, заявил, что вступает в партию "Единая Россия", а также объяснил причины своего решения.
"Есть ли у вас какие-то политические планы на ближайшее будущее?" - задала ведущая программы вопрос главе региона.
"Я хочу сказать, что сразу после того, как я вступил в должность губернатора, я написал заявление, чтобы стать сторонником партии "Единая Россия". Для того, чтобы более эффективно, если буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии... то более эффективно можно было бы решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы. И, думаю, что и поддержка со стороны федерального центра могла быть бы более весомой и более эффективной", — объяснил свое решение Томенко.
"Поэтому, все вот так взвесив, я заявление подал, и 7-8 декабря буду участвовать в работе съезда партии в Москве, куда меня пригласило руководство партии", — добавил губернатор Алтайского края.
Комментарии
"чтобы более эффективно решать вопросы жителей"
В смыле чужие здесь не ходят? (Или ты с нами, или против нас)
Может есть время передумать ? Поверьте мнению людей ,оно Вам ни к чему .
Проблемы Касплера Витя решил. осталось два миллиона триста пятьдесят тысяч триста шестьдесят жителей. Хватит ли Вите времени, если за полгода решать проблемы одного жителя? Или надо ускориться?
Вступил в свежую коровью лепешку.
Это типа приспособленец?