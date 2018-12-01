Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине

Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции в Сахалинской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Тамару Журавскую.
"По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка", — сообщили в прокуратуре.
Журавская добавила, что по итогам проверки ведомство примет меры реагирования.
Как отметили в СК ведомстве, 1 декабря в парашютной секции "Центр технических видов спорта" на аэродроме Пушистый проводились тренировочные прыжки с парашютом.
"Во время прыжка с парашютом был смертельно травмирован 14-летний спортсмен-парашютист. По предварительным данным, у подростка не раскрылся основной парашют. От полученных при падении телесных повреждений несовершеннолетний погиб", — говорится в сообщении СК.
По данному факту происходит изъятие необходимой документации и допрос лиц, ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков.
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