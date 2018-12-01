СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани

СК организовал доследственную проверку по факту отравления нескольких школьников ядом для грызунов в Казани, сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 ноября ученица одной из школ нашла в актовом зале пакет с ядом для грызунов. Она попробовала содержимое пакета и предложила его двум одноклассникам.
"В этот момент педагог заметила, что дети что-то едят, вызвала медработников школы, которые произвели им промывку желудка. В дальнейшем двое детей были госпитализированы", — отметили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Казани трех школьников доставили в больницу с признаками отравления крысиным ядом.
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