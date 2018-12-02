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Путин отреагировал на сравнение России с "террористическими организациями"

, ИА "Амител"
Он призвал оставить такие высказывания на совести тех, кто их делает

Фото: topre.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Лондона о том, что Россия угрожает Великобритании больше, чем террористы, сообщает "РИА Новости".

Путин сообщил, что не общался с британским премьер-министром Терезой Мэй, хотя отметил, что они "видели друг друга, конечно". Президент выразил надежду, что нормализация отношений России и Великобритании — дело "не такого далекого будущего".

Также Путин прокомментировал то, что Лондон сравнивал Россию с "террористическими организациями". Он призвал оставить такие высказывания на совести тех, кто их делает. Он также отметил большой вклад России в борьбу с терроризмом.

"Такие заявления продиктованы, как правило, желанием показать своему избирателю, показать своему населению жесткость позиции того или иного политика, это все делается в расчете прежде всего на получение дополнительных очков внутри своей собственной страны", — заключил Путин.

Саммит G20 прошел в столице Аргентины Буэнос-Айресе. На форуме обсуждаются вопросы глобального экономического партнерства стран "Большой двадцатки". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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