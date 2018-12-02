Россия и Аргентина подписали соглашение в области мирного атома

Стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии был подписан на G20 по итогам переговоров глав России и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, сообщает "Интерфакс".
Как ранее сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев, стороны также приняли "дорожную карту" по сотрудничеству в атомной сфере.
По итогам проведенных переговоров был подписан план проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Аргентины.
"Подробно говорили с господином президентом о важности углубления промышленной кооперации, реализации крупных двусторонних проектов. В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям", — рассказал Путин журналистам по итогам переговоров с Макри.
Путин выразил уверенность, что подписанный на полях G20 "Росатомом" и коллегами из Аргентины стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома "создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении".
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