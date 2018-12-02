Сотни акул появились на знаменитом пляже Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание AFP.
Защитники природы увидели в "оккупации" пляжа акулами хороший знак. Это показывает, что остров Пхи-Пхи-Ле регенерируется спустя полгода после закрытия пляжа для туристов.
В июле пляж Майя закрыли для купающихся из-за нарушения экологического баланса. В заливе стали вымирать кораллы в связи с огромным наплывом туристов. Запрет до сих пор действует на острове.
Кстати, в этом месте снимался фильм "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.
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