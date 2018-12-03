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Новая неделя в Алтайском крае начинается с морозной погоды, местами в понедельник, 3 декабря, ожидаются метели.
"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят -8...-13 градусов, в северных и восточных районах до -18 градусов.
Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.
В Барнауле в первой половине дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -14...-16 градусов. Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный, 8-13 метров в секунду.
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