Уроженец Алтайского края Михаил Меламед сообщил на своей странице в "Вконтакте", что стал победителем национальной премии спортивных комментаторов "Голос спорта" в номинации "Новый голос спорта — 2018".
"Друзья! Спешу поделиться радостью! Сегодня Российская Ассоциация Комментаторов (@raskrussia) объявила меня победителем 1-ой национальной премии спортивных комментаторов "Голос спорта" в номинации "Новый голос спорта — 2018", — написал Михаил.
Также он передал персональные благодарности: "И снова огромное спасибо всем, кто мне помогал в конкурсах, верил и поддерживал. Приятно и ответственно настолько, что коленки подкашиваются, и руки дрожат. Отдельное спасибо моим руководителям на МАТЧ ТВ: Наталье Билан и Антону Галкину и Первом канале: Ольге Черносвитовой и Василию Конову. А еще спасибо Владимиру Стогниенко за то, что много лет равняюсь на его репортажи, Елене Афанасьевой за начало пути, а Эмме Гаджиевой за конкуренцию и приятное знакомство"
"Ну а персональный низкий поклон и глубочайшее уважение моему проводнику в этот мир — Виктору Гусеву", — добавил Михаил.
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Михаил! Поздравляю! Так держать