В Барнауле на месте ресторана кавказской кухни "Цицаки" по адресу пр-кт Ленина, 63 откроется еще одна точка сети быстрого питания "Гриль №1". На фасаде здания уже появилась вывеска нового заведения.
Когда откроется новая точка, пока неизвестно. В настоящее время в помещении ведутся ремонтные работы. Отметим, что "Гриль №1" – это сеть быстрого питания, в которой продается шаурма, пицца, китайская лапша. В Барнауле уже работает шесть заведений этой сети: на ул. Антона Петрова, 196а, на ул. Лазурной, 36, на Павловском тракте, 223а, пр-кте Красноармейском, 94а, на ул. Попова, 88а и 88в.
Напомним, что ресторан "Цицаки" закрылся весной 2018 года на ребрендинг. А годом ранее, в 2017 году, заведение было выставлено на продажу за 7,5 млн рублей.
В самом начале работы ресторан предлагал посетителям лучшие образцы грузинской, армянской, азербайджанской кухни, "приготовленные по многовековым традициям". Реклама "Цицаки" гласила, что если гость заказал хинкали, то специально для него будут вручную сделаны тесто и фарш. В первое время работы для того, чтобы попасть в заведение, приходилось бронировать столик заранее.
О том, какие заведения закрывались и открывались в Барнауле в 2018 году вы можете почитать здесь: Топ ресторанов в Барнауле, которые закрылись в 2018 году и здесь: Топ ресторанов и кафе, которые открылись в Барнауле в 2018 году
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