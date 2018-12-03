Фото: estimatica.info
Северные области, Дальний Восток и Москва возглавили рейтинг регионов РФ с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования заработков в регионах страны в 2017 году.
При составлении рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и ниже 15 тысяч рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Сообщается, что зарплата более 100 тысяч рублей (за вычетом НДФЛ) в стране у 4,4% трудоустроенных граждан. Данный показатель за год вырос на 0,3%.
Лидером по доле высоких зарплат стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Там свыше 100 тысяч рублей получают более 27% работников, годом ранее показатель составлял 24%.
На втором месте Чукотка (26%), на третьем и четвертом — Hенецкий АО и Магаданская область соответственно.
Год назад замыкала топ-3 Москва, однако в этот раз она сместилась на пятое место с результатом в 17,6%.
Самая низкая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Республике Адыгея (0,59%).
В среднем по России зарплата среднестатистического работника варьируется от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.
Алтайский край попал на 73 строчку рейтинга с результатом в 0,75% (столько людей в регионе зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц). При этом доход менее 15 тысяч рублей у 42,3% населения региона. Половина жителей края получают зарплату в диапазоне от 11 до 26 тысяч рублей.
По данным агентства, вскоре уровень зарплат должен повыситься.
"Стоит отметить, что в 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. <...> [В этом] году МРОТ повышался дважды. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшение уровня зарплат в этой связи продолжится и в 2019 году", — цитирует РИА Новости специалистов.
Комментарии
Ёлочка Наша им сволотам всё не нравица!
...нам нужно ...чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали (c)
3.12.2018 08:59
- гость -
Ёлочка Наша им сволотам всё не нравица!
3.12.2018 09:06
- гость -
уже чувствуем... В районе поясницы. чуть ниже.
- Последний х-н без соли доедаем!
- Держитесь, здоровья вам, и хорошего предновогоднего настроения!
3.12.2018 09:29
гость
Ну да, ведь после нового года держаться придется еще сильнее...
57 000
а наш Благодетель обещал на чуть-чуть затянуть пояса, а ,похоже, теперь эта свита нас совсем затянет этими поясами. Уровень зарплат запредельно низкий, а как жить на 10000р пенсии при этих ценах и тарифах?!
дорогие товарисчи! при зарплате в 10 тысяч рублей-вам положены льготы по квартплате, неплохие, идите и требуйте
Алтайский край аутсайдер, не стоит надеяться на какие то положительные изменения, этого не будет, людям надо доплачивать только за то, что они тут живут
Если бы у Путина сломался самолет , он бы полетел на рейсовом, как канцлер Германии Меркель? Минимальная зарплата в месяц в Германии 1498€ в месяц, а в России 112€.
Изменение ВВП (ППС) за 2014-2016
Германия +5.7% Россия: -8.7%
ВВП номинальный: Россия 2016 - $1.28 трлн.$ \ Германия - 3.46 трлн.$
Государственные расходы (в год)
Здравоохранение: Германия: $336 млрд \ Россия: $67 млрд
Армия: Россия: $69 млрд \ Германия: $41 млрд
Государственные расходы (в год):
Здравоохранение: Германия: $336 млрд \ Россия: $67 млрд
Армия: Россия: $69 млрд \ Германия: $41 млрд
Объем высокотехнологичного экспорта в год (млрд): Германия - $186 \ Россия - $10
Очень грустный рейтинг
о чем говорить, если даже в Турции минималка 1647 лир, после уплаты всех налогов на руки 1300 турецких лир, а это 16658 в рублях.
3.12.2018 13:16
Когда я читаю такие опусы, то видно сразу вранье!
Про высокотехнологический экспорт - с каких пор атомная энергетика, космос, вооружение стало НЕ высокотехнологическим? Ведь каждая эта отрасль в год дает больше!
Здравохранение - не надо считать хитро, считай и федеральный и региональные бюджеты и ОФМС вместе. У них медицина частная.
ВВП надо считать приведенным по ППС, а точнее сравнимым коммуналка, бензин, налоги, страховки и т.д. Да и страна Германия поменьше, одних границ охранять (да их и нет). Расходы на войну у них посчитал? А % боеготовности Нищесвера?
Да и чего здесь сидишь, давай туда, вслед за оппозиционерами, чего тут сидишь, ты еще помечтай в 1998 попасть доллары купить. Не был там, не жил в маленьком городке с бабуинами.
Когда я читаю такие опусы, то видно сразу вранье!
Про высокотехнологический экспорт - с каких пор атомная энергетика, космос, вооружение стало НЕ высокотехнологическим? Ведь каждая эта отрасль в год дает больше!
Здравохранение - не надо считать хитро, считай и федеральный и региональные бюджеты и ОФМС вместе. У них медицина частная.
ВВП надо считать приведенным по ППС, а точнее сравнимым коммуналка, бензин, налоги, страховки и т.д. Да и страна Германия поменьше, одних границ охранять (да их и нет). Расходы на войну у них посчитал? А % боеготовности Нищесвера?
Да и чего здесь сидишь, давай туда, вслед за оппозиционерами, чего тут сидишь, ты еще помечтай в 1998 попасть доллары купить. Не был там, не жил в маленьком городке с бабуинами.
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Хаха какой космос, даже казахи уже отказались запускать спутники у Роскомоса, энергетика, все АЭС Россия строит в кредит которые ей никто не возвращает, то есть по сути за деньги налогоплательшиков России, от российского вооружения отказываются даже постоянные покупатели, Индия, Египет.
Да о чем говорить если даже Венесуэла уже плюет на нефтяные контракты с Россией и не соблюдает поставки, зато жестко соблюдает все контракты с Китаем.
Поддержу пост 14.04
Нельзя сравнивать стоимость рубля и ойро в долларах. Да и границы мы свои необъятные охранять должны. Хотя вот как частные владения уже пора их сохранять а не за счет бедного населения России.