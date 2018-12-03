Фото: afisha.yuga.ru
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о поклонниках группы и об использовании мата в творчестве. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в интервью радио "Говорит Москва" Пригожин раскритиковал лексику, которую Шнуров использует в песнях. Кроме этого, продюсер нелестно отозвался о фанатах "Ленинграда", которые скандируют неприличные слова вслед за Шнуровым.
В ответ лидер "Ленинграда" опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором с иронией "извинился" перед Пригожиным за песни:
"По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию".
Также он сравнил творчество "Ленинграда" с песнями Валерии и выразил "сожаление", что "пел как слышится", и забрал свои слова обратно.
"Каюсь, был неправ", — заключил с иронией музыкант.
Позднее Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование мата во время публичных выступлений, заявив, что нецензурная лексика "стала хайпом".
"Мат стал хайпом, мат стал трендом, мат стал символом языка. Если у вас нет мата в песне, то это немодно. Я предлагаю увеличить штраф и брать десять миллионов рублей, а не пятьдесят тысяч, за его нарушение. Уважайте закон, а уважать закон можно только задорого", — цитирует агентство слова продюсера.
Он считает, что пропаганда мата влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подростков.
Комментарии
Использование мата, выход на сцену в пьяном и голом виде это не творчество, а быдлячество. Соответственно и человек, занимающийся этим, и его поклонники, являются хамлом. И это не оскорбление, а констатация факта. При этом не являюсь поклонником ни Валерии, ни Шнурова.
А с каких это пор Пригожин стал музыкантом?
Для не поклонников творчества Шнура есть хорошая песня "ехай на ..."
При этом эти поборники нравственности ратуют за беззаконность и попрание Конституции и избирательного права в России!
согласен , материться нехорошо , а еще со сцены при скоплении большего числа зрителей - это вообще дурной тон.
Барнаул вообще город любителей поматериться) куда не зайди - всюду яркие представители сельского населения Алтайского края. Колхоз если быть кратким.
"Уважать закон можно только задорого" - как Пригожин подметил, а?
Нормальный закон уважать можно и бесплатно. А те, которые пригожинские - и в самом деле только задорого.
Фаина Раневская: "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью".
3.12.2018 12:32
dirserver
В Сингапуре, к примеру, нормальный закон о запрете мусорить на улице уважают ОЧЕНЬ за дорого