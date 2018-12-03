Фото: barnaul.ucoz.com
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выступил против выселения барнаульского планетария из нынешнего здания. Музыкант опубликовал стихотворение в своем Instagram-профиле.
В провокационном посте музыкант упомянул планетарий, кончину экс-президента США Джорджа Буша-старшего и приземление на Марсе американского зонда InSight:
"Помню, каждый был уверен пролетарий,
Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать,
Или в клуб сходить, а может, в планетарий.
Слушал радио, — не стало Джорджа Буша,
А надысь американцы к Марсу,
Подлетели видимо по воле Божей.
В Барнауле ностальгия по мытарству,
И по святости с молитвой верно тоже.
Что нам пялиться на небо и планеты?
Будем в пол смотреть, да бить поклоны,
Песни петь про многия про лета.
Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, В Москве, и в Барнауле..."
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что планетарий из-за позиции РПЦ может быть закрыт до конца года. Весной 2019 года в помещении вновь откроется храм. При этом планетарий пока не может переехать в здание бывшего кинотеатра "Родина", поскольку оно занято театром кукол "Сказка". Таким образом, планетарию некуда переезжать как минимум до лета 2019 года.
Комментарии
А когда нам вернут церковь на Ленина?
А в чем провокация, что в Барнауле десятки храмов и ни одного планетария?!
закрывая планетарий они оскорбляют чувство неверующих!
Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, В Москве, и в Барнауле,
Страсти так сакрально разогреты.
Нет, а планетарии нам ****?
Храмы! Церкви! Чаще минреты!», - пишет Сергей Шнуров.
вот потому наши освящённые ракеты выше купола церкви и не взлетают, разбиваются о небесную твердь
Уважаемая редакция, хочется, чтобы на фоне стихов Шнурова не прошла мимо алтайских СМИ, действительно, значимая поэтическая новость - вчера в Лондоне лучшим поэтом русского зарубежья была признана Людмила Свирская, которая имеет непосредственное отношение к Барнаулу - в 1995 году она окончила наш Алтайский государственный университет, филфак, позже эмигрировала в Чехию, где и живет до сих пор, но ежегодно приезжает в Барнаул и устраивает здесь поэтические вечера. Вчера этот сюжет показали по НТВ.
Уважаемая редакция, хочется, чтобы на фоне стихов Шнурова не прошла мимо алтайских СМИ, действительно, значимая поэтическая новость - вчера в Лондоне лучшим поэтом русского зарубежья была признана Людмила Свирская, которая имеет непосредственное отношение к Барнаулу - в 1995 году она окончила наш Алтайский государственный университет, филфак, позже эмигрировала в Чехию, где и живет до сих пор, но ежегодно приезжает в Барнаул и устраивает здесь поэтические вечера. Вчера этот сюжет показали по НТВ.
Ну давайте тогда всех, кто так сказать даже гадил проездом под кустом на трасе, причислять к тем кто имеет непосредственное отношение к Алтайскому краю или Барнаулу.
Молодец Шнуров!
Группа Жуки и Ляпис Трубецкой тоже немного с Алтая
Гостю 11.29
Да, кто-то делает славу Барнаулу, даже в нем не проживая. Кто-то гадит в кустах, или, как вы, Гость, в соцсетях. Тут, кто на что способен. И разве плохо, что Барнаул сегодня в эпицентре поэтических новостей?
В РФ не закона о реституции, но почему он для РПЦ "действует"?
Планетарий поменять на церковь. В Барнауле. В 21 веке. Бред какой-то.
Ничего в них провокационного нет! Так и есть как сказал!
Лучше бы в Барнауле было столько планетариев, сколько церквей!
Надоели эти пауки из РПЦ. Хочу планетарий! Мне он очень нравится. Ходили с сыном. Регулярно. В Барнауле куда ни плюнь, везде храмы ...
Диву вам даёшься, этой сказке про хорошего царя и плохих бояр уже тыщща лет, а они всё продолжают её твердить))). Чо, прям церковь виновата вам. она берёт и открывает всё сама ? Причинно-следственным мЫшлением никто не обладает?
Если церковь возвращает себе здание Планетария, то и сохраните всю территорию
парка Изумрудный.
таким образом, летнего бассейна в Изумрудном не будет теперь однозначно, ибо попы не потерпят обнаженки рядом с молельней, да и аттракционов не дождёмся там...что реально возможно? только погост опять...
Респект Шнурову, хоть и не люблю этого алкаша.
Зачем столько церквей, особенно если учесть, что количество верующих которые в них ходят хотя бы раз в месяц падает из года в год
3.12.2018 12:30
qwerty
Планетарий поменять на церковь. В Барнауле. В 21 веке. Бред какой-то.
Эт не бред, а к сожалению, наша реальность.
Ай да Шнуров! ай да сукин сын!
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Так сказал сам Пушкин (написал сказку "О попе и работнике его Балде"
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Вообще-то хочется навсегда уехать из Раши - России богадельно-насаждаемой
Ай да Шнуров! ай да сукин сын!
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Так сказал сам Пушкин (написал сказку "О попе и работнике его Балде"
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Вообще-то хочется навсегда уехать из Раши - России богадельно-насаждаемой
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Уже давно в новых учебниках литературы эта сказка называется "О купце и работнике его балде"
3.12.2018 13:42
- го
и что, внутри текста тоже вместо попа купец указан?
3.12.2018 13:49
- гость -
Ага, "купец - толоконный конец"
«Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни Пушкина не печаталась. Она была написана в Болдине 13 сентября 1830 года. Основой послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным в Михайловском.
читателю хорошо знакома эта иллюстрация А.Каневского
В одном из писем Николая Гоголя купить произведения и экранизации Николая Васильевича Гоголя сохранились воспоминания о том, что летом 1831 года Пушкин читал эту сказку ему в Царском селе: «Одна сказка даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошёл поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идёт, сам не зная куда.
Впервые сказка была напечатана В.А. Жуковским в 1840 году. По цензурным причинам Жуковский заменил попа на купца Кузьму Остолопа: «Жил-был купец Кузьма Остолоп по прозванию Осиновый Лоб». Далее всюду поп был заменён на Кузьму.
Только в 1882 году в собрании пушкинских сочинений под редакцией П.Е. Ефремова сказка напечатана по рукописи.
и опять мракобесие повторяется..