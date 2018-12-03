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Шнуров написал провокационные стихи о барнаульском планетарии

, ИА "Амител"
Музыкант выступил против выселения планетария из нынешнего здания

Фото: barnaul.ucoz.com

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выступил против выселения барнаульского планетария из нынешнего здания. Музыкант опубликовал стихотворение в своем Instagram-профиле. 

В провокационном посте музыкант упомянул планетарий, кончину экс-президента США Джорджа Буша-старшего и приземление на Марсе американского зонда InSight:

"Помню, каждый был уверен пролетарий,
Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать, 
Или в клуб сходить, а может, в планетарий. 
Слушал радио, — не стало Джорджа Буша, 
А надысь американцы к Марсу, 
Подлетели видимо по воле Божей. 
В Барнауле ностальгия по мытарству, 
И по святости с молитвой верно тоже. 
Что нам пялиться на небо и планеты? 
Будем в пол смотреть, да бить поклоны, 
Песни петь про многия про лета. 
Мы к духовности ментально очень склонны. 
В Питере, В Москве, и в Барнауле..."

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что планетарий из-за позиции РПЦ может быть закрыт до конца года. Весной 2019 года в помещении вновь откроется храм. При этом планетарий пока не может переехать в здание бывшего кинотеатра "Родина", поскольку оно занято театром кукол "Сказка". Таким образом, планетарию некуда переезжать как минимум до лета 2019 года.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.12.2018 10:46
Католик

А когда нам вернут церковь на Ленина?

1  0
3.12.2018 10:48
- гость -

А в чем провокация, что в Барнауле десятки храмов и ни одного планетария?!

1  0
3.12.2018 11:02
Kremlin

закрывая планетарий они оскорбляют чувство неверующих!

1  0
3.12.2018 11:09
- гость -

Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, В Москве, и в Барнауле,
Страсти так сакрально разогреты.
Нет, а планетарии нам ****?
Храмы! Церкви! Чаще минреты!», - пишет Сергей Шнуров.

1  0
3.12.2018 11:19
гость

вот потому наши освящённые ракеты выше купола церкви и не взлетают, разбиваются о небесную твердь

1  0
3.12.2018 11:22
Елена Вольф_odnoklassniki

Уважаемая редакция, хочется, чтобы на фоне стихов Шнурова не прошла мимо алтайских СМИ, действительно, значимая поэтическая новость - вчера в Лондоне лучшим поэтом русского зарубежья была признана Людмила Свирская, которая имеет непосредственное отношение к Барнаулу - в 1995 году она окончила наш Алтайский государственный университет, филфак, позже эмигрировала в Чехию, где и живет до сих пор, но ежегодно приезжает в Барнаул и устраивает здесь поэтические вечера. Вчера этот сюжет показали по НТВ.

0  1
3.12.2018 11:29
- гость -

Уважаемая редакция, хочется, чтобы на фоне стихов Шнурова не прошла мимо алтайских СМИ, действительно, значимая поэтическая новость - вчера в Лондоне лучшим поэтом русского зарубежья была признана Людмила Свирская, которая имеет непосредственное отношение к Барнаулу - в 1995 году она окончила наш Алтайский государственный университет, филфак, позже эмигрировала в Чехию, где и живет до сих пор, но ежегодно приезжает в Барнаул и устраивает здесь поэтические вечера. Вчера этот сюжет показали по НТВ.
Ну давайте тогда всех, кто так сказать даже гадил проездом под кустом на трасе, причислять к тем кто имеет непосредственное отношение к Алтайскому краю или Барнаулу.

0  0
3.12.2018 11:50
- гость -

Молодец Шнуров!

1  0
3.12.2018 11:57
- гость -

Группа Жуки и Ляпис Трубецкой тоже немного с Алтая

0  0
3.12.2018 12:07
Елена Вольф_odnoklassniki

Гостю 11.29
Да, кто-то делает славу Барнаулу, даже в нем не проживая. Кто-то гадит в кустах, или, как вы, Гость, в соцсетях. Тут, кто на что способен. И разве плохо, что Барнаул сегодня в эпицентре поэтических новостей?

0  1
3.12.2018 12:11
Гость

В РФ не закона о реституции, но почему он для РПЦ "действует"?

1  0
3.12.2018 12:30
qwerty

Планетарий поменять на церковь. В Барнауле. В 21 веке. Бред какой-то.

1  0
3.12.2018 12:32
- гость -

Ничего в них провокационного нет! Так и есть как сказал!

1  0
3.12.2018 12:34
- гость -

Лучше бы в Барнауле было столько планетариев, сколько церквей!

0  0
3.12.2018 12:40
- гость -

Надоели эти пауки из РПЦ. Хочу планетарий! Мне он очень нравится. Ходили с сыном. Регулярно. В Барнауле куда ни плюнь, везде храмы ...

1  0
3.12.2018 12:55
555

Диву вам даёшься, этой сказке про хорошего царя и плохих бояр уже тыщща лет, а они всё продолжают её твердить))). Чо, прям церковь виновата вам. она берёт и открывает всё сама ? Причинно-следственным мЫшлением никто не обладает?

1  0
3.12.2018 12:56
- гость -

Если церковь возвращает себе здание Планетария, то и сохраните всю территорию
парка Изумрудный.

0  0
3.12.2018 13:10
гость

таким образом, летнего бассейна в Изумрудном не будет теперь однозначно, ибо попы не потерпят обнаженки рядом с молельней, да и аттракционов не дождёмся там...что реально возможно? только погост опять...

0  0
3.12.2018 13:15
Жоржик

Респект Шнурову, хоть и не люблю этого алкаша.

0  0
3.12.2018 13:20
- гость -

Зачем столько церквей, особенно если учесть, что количество верующих которые в них ходят хотя бы раз в месяц падает из года в год

0  0
3.12.2018 13:33
- гость -

3.12.2018 12:30
qwerty
Планетарий поменять на церковь. В Барнауле. В 21 веке. Бред какой-то.

Эт не бред, а к сожалению, наша реальность.

0  0
3.12.2018 13:39
- гость -

Ай да Шнуров! ай да сукин сын!
**********************************************************************
Так сказал сам Пушкин (написал сказку "О попе и работнике его Балде"

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Вообще-то хочется навсегда уехать из Раши - России богадельно-насаждаемой

0  0
3.12.2018 13:42
- гость -

Ай да Шнуров! ай да сукин сын!
**********************************************************************
Так сказал сам Пушкин (написал сказку "О попе и работнике его Балде"

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Вообще-то хочется навсегда уехать из Раши - России богадельно-насаждаемой
________
Уже давно в новых учебниках литературы эта сказка называется "О купце и работнике его балде"

0  0
3.12.2018 13:49
- гость -

3.12.2018 13:42
- го
и что, внутри текста тоже вместо попа купец указан?

0  0
3.12.2018 13:51
- гость -


3.12.2018 13:49
- гость -
Ага, "купец - толоконный конец"

0  0
3.12.2018 13:56
- гость -

«Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни Пушкина не печаталась. Она была написана в Болдине 13 сентября 1830 года. Основой послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным в Михайловском.
читателю хорошо знакома эта иллюстрация А.Каневского

В одном из писем Николая Гоголя купить произведения и экранизации Николая Васильевича Гоголя сохранились воспоминания о том, что летом 1831 года Пушкин читал эту сказку ему в Царском селе: «Одна сказка даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошёл поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идёт, сам не зная куда.

Впервые сказка была напечатана В.А. Жуковским в 1840 году. По цензурным причинам Жуковский заменил попа на купца Кузьму Остолопа: «Жил-был купец Кузьма Остолоп по прозванию Осиновый Лоб». Далее всюду поп был заменён на Кузьму.

Только в 1882 году в собрании пушкинских сочинений под редакцией П.Е. Ефремова сказка напечатана по рукописи.


0  0
3.12.2018 14:11
- гость -

и опять мракобесие повторяется..

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