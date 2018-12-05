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Стало известно, где в 2019 году построят новый бассейн в Барнауле

, ИА "Амител"
Представитель компании-застройщика рассказал, для кого возведут спортивное сооружение

Фото: pixabay.com

— Не так давно мы выиграли тендер, — рассказала Елена Греб, заместитель генерального директора ИСК "Союз". — В связи с этим в 2019 году в новом квартале 2038, который расположен напротив Ледовой арены на ул. Жасминная, мы решили построить большой бассейн.

По словам Елены Греб, площадь спортивного сооружения составит около 2000 кв. м. Бассейн смогут посещать все желающие за умеренную плату.

Напомним, в июне в Барнауле прошел аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в квартале 2038. Территория площадью в 9,39 га предназначена для "комплексного освоения в целях жилищного строительства". Аукцион выиграла ИСК "Союз". Название микрорайона и эскизы застройки пока держатся в строжайшем секрете.

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Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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Комментарии

5.12.2018 08:53
- гость -

все желающие за умеренную плату.
для кого то 200 рэ много а для другого тыщща умеренно

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5.12.2018 08:57
- гость -

это лучше чем очередной ТЦ

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