— Не так давно мы выиграли тендер, — рассказала Елена Греб, заместитель генерального директора ИСК "Союз". — В связи с этим в 2019 году в новом квартале 2038, который расположен напротив Ледовой арены на ул. Жасминная, мы решили построить большой бассейн.
По словам Елены Греб, площадь спортивного сооружения составит около 2000 кв. м. Бассейн смогут посещать все желающие за умеренную плату.
Напомним, в июне в Барнауле прошел аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в квартале 2038. Территория площадью в 9,39 га предназначена для "комплексного освоения в целях жилищного строительства". Аукцион выиграла ИСК "Союз". Название микрорайона и эскизы застройки пока держатся в строжайшем секрете.
Комментарии
все желающие за умеренную плату.
для кого то 200 рэ много а для другого тыщща умеренно
это лучше чем очередной ТЦ