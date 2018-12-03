В попытках завоевать доверие и любовь покупателя торговые сети готовы идти на многое. Многие ритейлеры уже начинают присматриваться к внедрению в торговлю современных технологий, которые значительно упростят жизнь клиенту. Некоторые торговые сети уже запускают такие установки, и вполне успешно. Конкретные примеры привели эксперты торговой отрасли на прошедшем V Сибирском форуме "Ритейл будущего".
Директор гипермаркета АШАН в Новосибирске Александр Чиркунов рассказал о приложении, внедренном в торговой точке в Москве. Приложение ведет покупателя по магазину и рассказывает ему об акциях на товары.
"Сейчас это приложение закончило период теста и применяется в двух магазинах Москвы. В них полностью изменилось оформление отделов", — рассказал Чиркунов.
По его словам, в Новосибирске технология, которая будет вести покупателя по магазину, не введена, но планы магазинов в приложение "Ашан" уже добавляются, и в перспективе такая функция появится и в Сибири.
В настоящее время "Ашан" в Новосибирске активно работает с технологиями, которые позволяют торговой сети "выравниваться по ценам" в автоматическом режиме. Это очень важный момент, который позволяет отслеживать цены конкурентов, подчеркивает Чиркунов.
Менеджер проектов Axmor в Новосибирске Владимир Зинченко в своем выступлении рассказал об инструменте для аналитики поведения покупателей. Речь шла о специальных радиомаячках.
"Мы работали с компанией, которая производит мебель класса люкс. Мы для них сделали интересный проект. Заказчик для повышения продаж делает ежегодные выставки, которые собирают большую аудиторию. Мы оснастили все зоны экспозиции теми же самыми радиомаячками. И когда посетитель выставки нашего заказчика с установленным приложением подходит к определенной мебели, на его смартфоне выскакивает информация о мебели и предложениях для покупателя. Это позволило разгрузить продавцов и повысить вовлеченность посетителей. Продажи эта компания после выставки подняла", — поделился интересным опытов Зинченко.
Можно оснастить приложение дополненной реальностью, что позволяет покупателю навести камеру телефона на полку с товаром, и тогда на телефоне будут отображены все акционные предложения, наличие товара на складе и другая информация.
Еще одна перспективная технология — это внедрение тепловой карты. С ее помощью руководство магазина сможет увидеть, где покупатели проходили чаще всего, где они останавливались и чем интересовались.
"Я вижу перспективу этой технологии в планировании торгового пространства, в планировании маркетинговых акций, выкладки. Можно посмотреть горячие и холодные зоны в вашем магазине и понять, правильно ли размещены маркетинговые предложения", — рассказал спикер.
Директор сети магазинов франшизы "Фасоль" Дмитрий Акопов поделился опытом внедрения в магазине сети в Новосибирске кассы самообслуживания — покупатель сам пробивает и рассчитывается за товар.
Акопов подчеркнул, что в первую очередь касса самообслуживания была необходима для того, чтобы разгрузить работу кассиров и для того, чтобы снизить негатив и ожидание покупателей в период час пика.
"Мы не сделали полноценную замену кассиру, а сделали его помощника. Мы взяли обыкновенную кассу, со стандартным терминалом безналичного расчета. Она отличается от обычной кассы лишь тем, что на ней больше текста и информации. Но есть ограничение — касса не принимает наличные. Также на этой кассе нельзя купить алкогольную продукцию и табачные изделия, так как она не может определить возраст покупателя. Но эти товары занимают 25% ассортимента, а остальные 75% на этой кассе можно приобрести", — рассказал Дмитрий Акопов.
Получается, что часть покупательского потока, возникающая в час пик, переключается на эту кассу. К слову, с воровством в магазине не борются по той причине, что его нет.
"Если покупатель забудет отбить товар, у нас есть камера, которая идентифицирует его. Но за 2,5 месяца ни один человек не ушел из магазина, не рассчитавшись и не пробив какой-либо товар. В наш магазин у дома в основном ходят люди, которые у нас обслуживаются годами. Ну а если человек хочет украсть, он это сделает и без кассы самообслуживания", — заметил спикер.
Стоит отметить, что после внедрения кассы самообслуживания выручка магазина выросла на 16%. Проходимость в магазине осталась на прежнем уровне — 450 чеков в день. Также с ее помощью магазин экономит около 50 тысяч в месяц.
Как ранее писал Amic.ru, не отстает от тренда внедрения нанотехнологий и компания Tele2. Они ввели сервис, с помощью которого можно купить SIM-карту, просто отсканировав свой паспорт.
"Несколько таких автоматов уже установлены в Москве. Для покупки SIM-карты в нашем автомате клиенту необходимо пройти идентификацию и принять условия абонентского договора", — рассказал руководитель департамента цифровых интерфейсов Tele2 Александр Толокольников.
Помимо этого компания внедряет чат-ботов и планирует интегрировать голосовое управление в свое приложение.
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