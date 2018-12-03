Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Аномальные морозы придут в Алтайский край на этой неделе — уже в ночь на вторник, 4 декабря, в регионе столбики термометров могут опуститься до -35 градусов.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, районы края в ближайшие дни окажутся под воздействием арктического антициклона. К слову, подобная погода ожидается и в других регионах Западной Сибири.
Надвигающиеся морозы можно назвать аномальными, поскольку по среднесуточной температуре воздуха в данном случае регистрируется отклонение от нормы на семь градусов.
В ночь на 4 декабря по краю температуры составят -24…-29 градусов, местами в южных районах -17…-22 градусов, в северо-восточных районах до -35 градусов. Днем будет -22… -27 градусов, в южных районах -17…-22 градуса.
Ночью в среду станет еще холоднее — по краю ожидается -25 …-30 градусов, местами в восточных и предгорных районах -32 …-37 градусов. Днем 5 декабря температура прогнозируется на уровне -19…- 24 градусов.
В ночные часы 6 декабря столбики термометров покажут -23…-28 градусов, местами в восточных и предгорных районах -30…-35 градусов, днем будет -18…-23 градуса, в предгорьях до -13 градусов.
При этом в ближайшие дни будет в основном без осадков.
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