Фото: instagram.com
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на "Советский спорт".
Напомним, 8 октября Мамаев вместе с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным стал участником двух драк в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
По словам Мамаевой, конфликт возле гостиницы "Пекин" с Соловчуком произошел из-за подруги ее супруга.
"Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса. Вот такие видео выкладывала. P.s. нашу дочь зовут Алиса", — цитирует издание сообщение жены футболиста в Instagram.
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Пока Мамаев подвиг Минина и Пожарского повторял евоная кашолка чё попало понапридумывала...