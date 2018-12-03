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Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности максимально упростят в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Минтруда РФ Максима Топилина.
"Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций в [бюро] МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах", — приводит агентство его слова.
Отмечается, что это коснется формы, являющейся основным документом для направления на МСЭ. "Чтобы не возникало разночтений, что нужно указать из обследований в этой форме, совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания. Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из [бюро] МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут", — объяснил Топилин.
По словам министра, в ведомстве хотят перевести взаимодействие между медорганизациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота. В результате будут разгружены обе системы, будет обеспечен "совершенно иной" уровень доверия к сведениям, представляющимся для принятия решения. "Безусловно, [это] позволит наладить более качественный контроль", — полагает глава Минтруда.
Подобное взаимодействие в ряде регионов успешно реализуется, в остальных — строится поэтапно и во многом зависит от уровня цифрового развития самого региона, однако через год-два, по мнению Топилина, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде.
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