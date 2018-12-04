Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Алтайский край вошел в период аномальных холодов — минувшей ночью в регионе местами столбики термометров опускались до -35 градусов.
Днем во вторник, 4 декабря, температуры в крае составят -22…-27 градусов, в южных районах -17…-22 градуса.
В предгорных районах ожидается снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица.
В утренние часы местами туман, изморозь. Днем в краевой столице -22...-24 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
Ранее в региональном Гидрометцентре порталу Amic.ru сообщили, что в ближайшие дни районы Алтайского края и ряд других регионов Сибирского федерального округа будут находиться под влиянием арктического антициклона.
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