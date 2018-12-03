Фото: "Змеиногорский вестник"
Жители алтайского Змеиногорска продолжают жаловаться на отсутствие воды и отопления в домах из-за коммунальных аварий. Так, на минувших выходных ураган оставил часть города без электричества.
Как сообщает "Змеиногорский вестник", вода исчезла из кранов жителей города вечером 1 декабря. На фоне проблем в городе работает комиссия регионального Минстройтранса. По информации ведомства, 30 ноября из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв линии электропередач. В связи с этим произошло отключение водоснабжения на водозаборных скважинах и, как следствие, отключение теплоснабжения на семи котельных, которые отапливают большую часть города. Аварийно-восстановительные работы производились силами МУП "Водоканал Змеиногорска".
Власти утверждают, что 1 декабря в 05:00 водоснабжение было полностью восстановлено, после чего специалистами МУП "ЖКХ Змеиногорского района" производился незамедлительный запуск всех котельных. В настоящее время теплоснабжение также полностью восстановлено. Для контроля прохождения отопительного сезона в городе продолжает работать специальная комиссия под руководством Андрея Голубцова, врио заместителя министра, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Ранее сообщалось о том, что теплоснабжающая компания, которая должна была предоставить отопительные услуги, не подготовилась к ним. О ситуации даже высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву и заместителю председателя правительства Виталию Снесарю разобраться в причинах случившегося и привлечь виновных к ответственности. Виктор Томенко назвал тогда ситуацию в Змеиногорске "настоящим вредительством".
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