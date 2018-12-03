Фото: hyser.com.ua
Специалисты Курчатовского института разработали методику определения пола и возраста авторов постов в соцсетях. В данный момент ученые работают над расширением возможностей методики и определении по анализу теста образования, профессии и места проживания авторов, сообщила газета "Известия".
Уточняется, что методика позволяет с точностью до 80% определить возраст автора сообщения в сети, даже если он пытался исказить данные о себе.
Алгоритм учитывает лингвистические особенности написания текста, актуальность написанного, используемые речевые обороты, анализирует часто используемые слова и общую грамотность.
Авторы методики сообщают, что это часть большого проекта по определению анонимной личности. Ранее специалисты создали алгоритм определения пола авторов постов в соцсетях, а теперь работают над возможностью определения образования написавшего, его профессиональной деятельности и места проживания.
Методику можно использовать как в "мирных" целях — например, для повышения точности таргетирования рекламы, так и в целях повышения безопасности. Причем, как в сети, так и в реальной жизни.
"Процесс развития интернет-коммуникаций неизбежно сопровождается увеличением уровня киберпреступности. Интернет в качестве средства для поиска новых жертв и установления контакта с ними используют и мошенники, и люди с расстройствами психики, и вербовщики из террористических организаций", — цитирует издание слова главы группы нейроморфных алгоритмов Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Романа Рыбки.
Подобные схемы помогут вовремя пресекать деятельность мошенников и киберпреступников, проводить качественный анализ анонимных сообщений, включая те, что содержать угрозу общественной безопасности, а также снизить вероятность безнаказанности "троллей".
Кроме этого, методика позволяет расширить возможности социального мониторинга и активности граждан.
Комментарии
Угадайте мой пол
А если человека принципиально нет в соцсетях? Он не пользуется смартфоном, предпочитая тупую звонилку?
Иногда анонимно пишет комментарии
Иди гадай, Пинкертон
Бггг лол, пыщь-пыщь
Возможности МГБ/КГБ/ФСБ и прочих Моссадов с ЦРУ опустим