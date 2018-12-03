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Лоукостер "Победа" обратился в Минтранс РФ с предложением разрешить авиаперевозчикам не включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом пишет РБК, ссылаясь на гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.
Сейчас федеральные авиационные правила обязывают компании обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Цена данных услуг включается в стоимость билета.
"Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета", — рассказал Калмыков, отметив, что пора переосмыслить подход к регистрации и позволить пассажирам самим решать, за что им платить.
По словам Калмыкова, экономия при онлайн-регистрации составит порядка 200 рублей на человека. При этом регистрации в аэропортах страны может в среднем стоить порядка 1 тысячи рублей.
"Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение", — заключил глава лоукостера.
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