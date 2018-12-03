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Строители нашли скелеты двух человек, пролежавшие свыше 25 лет, в ходе ремонтных работ в недостроенном доме на юге Москвы. По данному факту проводится доследственная проверка, пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.
Уточняется, что кости скелетов двух человек нашли вечером 30 ноября. "По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 20-25 лет", — цитирует пресс-служба ведомства слова Ивановой.
Она отметила, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Для установления причин смерти человек назначены судмедэкспертизы.
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