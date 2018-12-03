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Депутат Думы Виталий Милонов посчитал нужным законодательно запретить наказывать котов и кошек. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с семьи в пользу индивидуального предпринимателя более 195 тысяч рублей как возмещение расходов и ущерба, причинённого затоплением магазина игрушек. ЧП произошло по вине кота, открывшего на кухне кран с водой, которая потекла мимо мойки.
"Нужно законодательно запретить обвинять котов. Коты и кошки — хранители домашнего уюта, хвостатые друзья человека. Они никогда не делают плохих вещей по злому умыслу — их хулиганство связано с плохим к ним отношением и отсутствием заботы. Я, как четырежды котовладелец, точно знаю — котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично", — цитирует агентство слова депутата.
По словам Милонова, коты могут начать хулиганить, если "в семье начинаются ссоры и ругань".
Депутат подчеркнул, что обвинять нужно не котов, поскольку виноваты люди, "провоцирующие мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы". "Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — заключил парламентарий.
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