Фото: insight.equifax.com
Средняя стоимость новой лековушки в РФ выросла до 1,42 миллиона рублей, что на 7% превышает ценник 2017 года. Об этом пишет "Автостат".
Иномарку можно купить в среднем за 1,64 миллиона рублей, а отечественное авто — за 623 тысячи рублей.
Среду зарубежных брендов больше всего вырос в цене бренд Geely — за 10 месяцев текущего года рост составил +43,2%.
Кроме этого, подорожали Peugeot и Infiniti на 29,2% и 21,3% соответственно. Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford стали дороже в среднем на 10–17%.
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