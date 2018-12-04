Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога

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Главу одного из сельсоветов Ельцовского района Алтайского края признали виновной в служебном подлоге — посредством преступления женщина получила свою должность.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, фигурантке дела инкриминировали часть 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности).
"Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года прокуратурой Ельцовского района инициирована проверка законности решения сельского Совета депутатов о назначении на должность Главы одного из сельсоветов. По имеющимся данным, решение о назначении было принято не большинством голосов депутатов от установленной численности, а большинством присутствующих депутатов, что являлось грубым нарушением регламента", — уточняют в СКР.
Для того, чтобы скрыть нарушение действующего законодательства и избежать отмены решения об избрании ее главой сельсовета, женщина единолично, без проведения сессии сельского совета, изготовила официальный документ — регламент, в который внесла изменения о порядке принятия решения при утверждении на пост.
В итоге суд приговорил обвиняемую к исправительным работам сроком на 10 месяцев условно.
Комментарии
исправительные работы условно?
Что значит исправительные работы условно? Т.е. работы назначили, но отрабатывать она не будет?