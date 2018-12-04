В Барнаульской городской Думе сменился глава фракции КПРФ. Вместо 58-летней Елены Хрусталевой возглавлять депутатское объединение из трех человек будет 35-летний Иван Карпов. Об этом порталу Amic.ru рассказал сам Карпов.
"Изначально решение было принято ещё в мае 2018 года. Но тогда в оформлении документов были допущены ошибки, а потому руководство БГД смену не утвердило. Сейчас мы ошибки исправили, и с октября 2018 года во главе фракции я", — рассказал Карпов.
Тогда в мае на заседании фракции двое из трех депутатов приняли решение отстранить Елену Хрусталеву от управления фракцией и поставить во главу депутатского объединения Ивана Карпова. Самой Хрусталевой на заседании не было, поэтому смену она назвала неправомерной. Решение принимали сам Карпов и 28-летний Петр Пугаев.
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