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Жители Барнаула и Алтайского края начали массово подписывать петиции с требованием не допустить того, чтобы здание планетария было передано православной церкви. История вызвала широкий резонанс. Основная цель любых петиций — привлечь внимание представителей власти к той или иной проблеме. Мы вспомнили самые резонансные петиции, которые появлялись в последние годы на интернет-платформе Change.org.

Объединение с Кемерово

В 2015 году жители Алтайского края составили петицию на имя Владимира Путина с просьбой присоединить их регион к Кемеровской области. В ней они жаловались на то, что Алтайский край на протяжении многих лет является практически самым нищим регионом страны. Также составители петиции указывают на то, что власти региона позволили закрыть много заводов, из-за чего резко выросла безработица и люди вынуждены уезжать в другие субъекты России в поисках лучшей жизни.

По мнению подписавшихся под петицией жителей, местные власти не способны контролировать рост цен и тарифов, в связи с чем в регионе растет социальное напряжение. Поэтому они просят Владимира Путина присоединить Алтайский край к Кемеровской области, опираясь на исторический опыт — в свое время оба региона входили в состав Томской губернии.

В настоящий момент петиция собрала около 6,3 тысячи голосов, а в Алтайском крае и Кемеровской области сменились губернаторы.

Экология и лес

Жители края просят прекратить рубку леса и вынуждены обращаться во все инстанции, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Данная петиция против вырубки леса в крае набрала почти 75 тысяч голосов. Жители региона обратились к главе государства с просьбой запретить вырубку уникального реликтового леса. Кроме того, несколько тысяч человек поддержали петицию о запрете золотодобычи возле Телецкого озера. Из других петиций на тему экологии выделяется просьба не строить мусороперерабатывающий завод и новый полигон бытовых отходов в Барнауле.

Перевод стрелок

В 2015 году жители края начали массово обращаться к Александру Карлину с просьбой о переводе региона в другой часовой пояс. В частности, жителей Алтайского края не устраивало, что летом темнело рано.

"Верните летнее время! Это просто ужас какой-то — светло в 4.00 утра, зато вечером темень наступает очень рано! Утром спать не хочется, зато вечером, когда нужно на огороде поработать, "сгребашься" домой к телевизору. Нам нужны светлые вечера и нормальное утро!" — писали авторы петиции.

В итоге краевые парламентарии быстро проработали закон, и уже осенью 2016 года регион перешел в другой часовой пояс. Разница между Москвой увеличилась до 4 часов.

ДТП

Просили жители края привлечь к ответственности и водителей, которые совершили резонансные ДТП. Так, десятки тысяч человек высказались против предоставления судом свободы водителю, сбившему на проспекте Ленина в Барнауле насмерть двух человек в 2017 году. В итоге мужчина позже скончался после продолжительной болезни. Осенью 2018 года жители края также призывали посадить другого жителя города, который на автомобиле BMW превысил скорость в центре Барнаула и на красный сигнал светофора врезался в другой автомобиль. В результате аварии погибли три человека, включая ребенка. Расследование уголовного дела по данному ДТП, к слову, до сих пор не завершено.

Наказать девушку за убийство котика

Жители Алтайского края проводили сбор подписей за наказание девушки, расчленившей перед камерой котенка. Инцидент произошел летом 2018 года. Тогда в селе Михайловка в Алтайском крае девочка зарубила живого котенка топором. Видео издевательств появилось в соцсетях. Предположительно, ролик снимала ее сестра. За это время петицию подписали 106 тысяч человек.

"Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок. Ужасное убийство произошло накануне в селе Михайловка, Алтайский край", — говорится в обращении.

Приезд Путина в Рубцовск

Одна из самых странных петиций, которая набрала 127 голосов и была после этого закрыта. Жители алтайского города Рубцовска в ультимативной форме требовали приезда президента России Владимира Путина для того, чтобы (далее цитата) он увидел простых людей, которым нужна настоящая помощь, узнал, что в действительности некоторые не получают даже минимальные зарплаты.

Отмена платы за детский сад в Барнауле

В декабре 2017 года на сайте Сhange.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, в ней жители Алтайского края выступают против повышения оплаты за детские сады. Тогда барнаульские власти планировали увеличить тариф, но после того, как в ситуацию вмешалось краевое правительство, от этой идеи отказались.

В петиции отмечается, что зарплаты в регионе невысокие и новый размер платы для жителей просто неподъемный. Если раньше в Барнауле родители платили 1650 рублей, то с 1 декабря после повышения на 40% — 2300.

"К примеру, в Санкт-Петербурге платят за детсад 2000 рублей, плюс у них еще компенсация за первого ребенка 20%, за второго 50%, в Барнауле компенсацию отменили год назад. В Москве за детсад платят 2100, также есть компенсация. Зарплаты соответственно в этих городах минимум в три раза выше", — говорилось в обращении.

Вернуть Дворец зрелищ и спорта

Просили жители Барнаула разрешить эксплуатацию краевого Дворца зрелищ и спорта, который был закрыт по решению суда летом. Прошло полгода, а спортивный объект так и не заработал. Вокруг уже скопились огромные сугробы, а хоккейная команда "Алтай" вынуждена играть на "Карандин-Арене", которая не способная вместить всех любителей спорта.

Просьба уволить Александра Карлина

Каждая третья петиция была связана с фигурой бывшего губернатора Алтайского края Александром Карлиным. Разные люди в разные периоды его правления обращались к президенту с просьбой отправить Карлина в отставку. Аргументы были разными. Все сводилось к тому, что именно он виноват в низких зарплатах и плохом уровне жизни населения. Однако данные петиции не вызвали особого интереса у жителей края. В среднем каждая из них набирала от 200 до 6,5 тысячи голосов. Александр Карлин покинул пост губернатора в мае 2018 года и через несколько месяцев был назначен сенатором в Совете Федерации.