Фото: quadro-club.ru
Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям в связи с аномально холодной погодой, которая установилась в регионе.
"С 4 по 8 декабря ожидается аномально холодная погода (на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, температура воздуха: ночью -33 ...-39 градусов, днем -23...-29 градусов). Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта", — говорится в обращении ГИБДД.
Участникам дорожного движения, которые попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, необходимо обращаться по телефонам 112, 101.
Читайте также: Стало известно, когда аномальные холода покинут Алтайский край
Также в ГИБДД добавляют, что в этот период на трассах федерального значения будет проводиться мониторинг дорожной обстановки.
Комментарии