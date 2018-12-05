В 2018 году парламент Алтайского края принял ряд важных социальных законов, есть и изменения в политической ситуации в стенах парламента. Об этом в интервью порталу Amic.ru рассказал председатель Алтайского краевого Заксобрания, глава региональной "Единой России" Александр Романенко.

О законах

Корреспондент: Александр Алексеевич, наверное, главным законом года вы назовёте бюджет?

Александр Романенко: Безусловно. Мы приняли бюджет в установленные сроки, несмотря на более позднее внесение на рассмотрение в парламент. Принятый документ дает повод сказать, что край экономически и социально будет развиваться, власть будет исполнять все свои обязательства.

Но также крайне важными законами года являются и поправки в действующий бюджет. Мы дважды корректировали главный финансовый документ 2018 года в сторону увеличения доходов. Что важно, исполнили требование закона о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ), который был приравнен к уровню прожиточного минимума. Немалые средства направили на эти цели в муниципалитеты края.

Корр.: А если говорить именно о социальном направлении?

А.Р.: В 2018 году больной темой для всей страны была пенсионная реформа, по которой с 2019 года будет происходить поэтапное увеличение пенсионного возраста. Мы в Алтайском крае одними из первых приняли закон о мерах социальной поддержки ветеранов труда Алтайского края, сельских специалистов с 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Раньше краевые льготы для этих категорий были привязаны к пенсионному возрасту, теперь возраст будут увеличивать, а льготы останутся на этом же возрасте.

Считаю важным закон о бесплатном сборе валежника в алтайском лесу с 2019 года. До сих пор сбор этого вида древесных ресурсов был значительно ограничен. На краевом уровне мы приняли закон на ноябрьской сессии. На федеральном же он был принят в начале года, и это была инициатива именно алтайского парламента. С одной стороны, дополнительно поможем населению, а с другой — будет проводиться очистка леса.

Также мы расширили действие закона, по которому гражданам, которые лишились жилья и хозпостроек при пожаре, наводнении или другом ЧП, будет проще получить лесоматериалы для восстановления утраченного.

И, опять же, краевой бюджет. 70% трат именно на социальные направления. Одно из важнейших — заработная плата. В 2019 году запланировано повышение фонда оплаты труда бюджетников на 8,4%. Тем самым мы даем сигнал бизнесу на повышение заработной платы.

Корр.: Кстати, о сигналах бизнесу. Что делает парламент для улучшения экономической ситуации в регионе?

А.Р.: Например, заложенные в бюджет средства на адресную программу, капремонт и строительство. Это поддержка строительной индустрии. В следующем году значительно прирастает дорожное строительство — только из краевого дорожного фонда будет выделено 10 млрд рублей. Это ведь не только ремонт дорог, но и развитие предприятий дорожной сферы.

Большие средства и в 2018-м, и 2019-м году выделены на модернизацию жилищного комплекса. Мы создали всю законодательную базу для работы региональных операторов с твердыми коммунальными отходами.

У нас работают законы об инвестиционной деятельности и инновационной деятельности.

Корр.: А чего не удалось сделать в 2018 году?

А.Р.: Значительно повысить инвестиционную привлекательность региона. Существующие меры недостаточны, оттого и инвестиции в 2018 году были скромными. Будем работать.

Ну и главное, чего мы не добились — увеличение заработной платы в реальном выражении и легализация бизнеса, вывод его из тени.

Корр.: Александр Алексеевич, вы недавно дали поручение разобраться с реализацией закона о курортном сборе? В чем причина его низкой собираемости?

А.Р.: Пока рано давать четкий анализ. Надо разобраться: или это плохое администрирование, или турпоток в реальности ниже, чем был заложен в основу расчета. Но главное даже не сумма сбора, а на что её будут расходовать. Нужно, чтобы вложенные отдыхающими деньги шли на реальное развитие инфраструктуры.

О политике

Корр.: А как насчет политических итогов года. Что изменилось в работе АКЗС с приходом нового губернатора Виктора Томенко?

А.Р.: Работа стала более открытой, доверительной. Мы активно участвуем в работе исполнительной власти, и исполнительная власть — в нашей.

Помните, на последней сессии, когда был принят бюджет, Виктор Томенко сказал, что политический климат в регионе меняется в лучшую сторону. Так и есть.

Корр.: Как вы расцениваете раскол во фракции КПРФ? Это мешает работе парламента?

А.Р.: Да, мешает. Это не только моя личная позиция, но и позиция коллег. Мы обеспокоены тем, что происходит в КПРФ. Хотелось бы видеть от фракции более конструктивную работу и по предложениям, и в общем. Не стоит забывать, что депутаты КПРФ — представители немалого электората. Избиратели ждут работы от своих депутатов. А сегодня раздирающий на части политический конфликт привел к тому, что фракция прекратила законотворчество. В публичном поле только взаимные упреки.

Корр.: С остальными фракциями — "Справедливая Россия" и ЛДПР — у руководства парламента и партии большинства — "Единой России" — отношения конструктивные?

А.Р.: Я всегда считал, что парламентская партия должна работать, не только внося предложения, но и конструктивно критикуя. Консолидация сил при принятии бюджета — вот пример, как надо работать. Мы договорились, что будем взаимно вежливы. И "Единая Россия", как основная фракция, будет более конструктивна к предложениям оппозиции. Не отвергать их, а совместно дорабатывать. Для нас нет разницы, кто внес предложение. В то же время сегодня оппозиционные фракции все больше не смотрят на указания из центра, а работают в интересах Алтайского края. Думаю, что будет хорошее депутатское содружество. Конечно, не без критики, это нормально.

Корр.: Но ведь пока почти все предложения оппозиции отвергаются? Почему? Они не конструктивные?

А.Р.: Я бы так не сказал. Например, два последних законопроекта фракции ЛДПР. Мы их сняли с ноябрьской сессии, чтобы совместно доработать, а не потому, что не хотим принимать. Так, они предлагали сократить срок для вывода средств из фонда капремонта на свой спецсчет собственниками многоквартирных домов. Мы за, но нужно с Минстроем его доработать, проанализировать все риски. Также их предложение об изменении принципа формирования Молодежного парламента. Его тоже не отметаем, но нужно тщательно обсудить.

Все-таки когда законопроект разрабатывает правительство или комитет АКЗС — это более профессиональный уровень. У фракций таких возможностей меньше. Повторюсь: мы не отвергаем, а предлагаем совместно дорабатывать.

Корр.: А как насчет неоднократно вносимого и неоднократно отвергаемого законопроекта "Справедливой России" о дополнительной поддержке "детей войны" (установление ежемесячной выплаты)?

А.Р.: Тут другое. Наша позиция такая: эти меры надо принимать не на краевом, а на федеральном уровне. Мы не единожды направляли предложения об этом в Госдуму. И мы будем работать над этим дальше.