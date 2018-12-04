Фото: blogspot.com
Первые образцы автобусов-амфибий запустят в столице РФ по популярному туристическому маршруту – от парка "Зарядье", вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "МосТрансПроекта".
"Уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта. Ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города – транспорт будет отправляться от парка "Зарядье" мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других популярных мест", – цитирует агентство сообщение пресс-службы.
В "МосТрансПроекте" отметили, что новый вид городского общественного транспорта сможет часть маршрута проезжать по улицам, а другую — по акватории Москвы-реки. Автобус может также плавать благодаря нижней части, имеющей скошенное дно как у катера. Руль в "амфибиях" может располагаться не только слева или справа, но и по центру.
"Для удобства кабина может быть оборудована радиостанцией и приборами морской навигации. Такой транспорт является экологичным и безопасным для окружающей среды, в том числе для водоемов", — подчеркнул источник.
В пресс-службе добавили, что плавающие автобусы сегодня очень популярны в крупных городах мира для проведения экскурсий. Например, их используют в Амстердаме, Бостоне и Сан-Франциско в США, Оттаве, Монреале и Торонто в Канаде, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.
Агентство отмечает, что власти столицы РФ в ближайшие три года выделят "Мосгортрансу" 425 миллионов рублей на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий. Субсидия на покупку и сервисное обслуживание таких автобусов в 2019 году может составить 325 миллионов рублей, а затем по 50 миллионов в последующие два года.
Комментарии