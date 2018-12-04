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В Новосибирске местный житель накопил долго по штрафам ГИБДД на 20 тысяч рублей. Мужчиной занялись судебные приставы, однако он сказал им, что "неуловим" и исчез, пишет "НДН.Инфо".
Приставы выяснили, что новосибирец нигде официально не работает, не имеет расчетных счетов, а по месту регистрации не живет.
Помог поймать "неуловимого" грядущий Новый год. Судебный пристав-исполнитель в поисках Деда Мороза для ребенка зашла на сайт объявлений.
Там она увидела Деда Мороза, который на снимке был очень похож на скрывшегося налогоплательщика. Пристав договорилась с ним. Встреча прошла этим же вечером. "Каково же было удивление мужчины, когда он понял, что его клиент – судебный пристав-исполнитель", — говорится в сообщении.
Перспектива ареста костюма Деда Мороза и iPhone7 побудили новосибирца срочно оплатить долги.
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